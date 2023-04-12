У розвідці Британії розповіли, чи допоможуть окупантам побудовоні лінії оборони втримати Мелітополь

Протягом останніх тижнів Росія продовжувала будувати лінію оборону в Запорізькій області на півдні України. Цілком ймовірно, що за цей район відповідає Південне угруповання військ РФ.

Про це повідомила розвідка Британії.

За даними відомства, наразі країна-агресор завершила будівництво трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км у цьому районі.

Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а потім двох зон майже безперервної, більш складної оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 км позаду передньої.

"Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розпочне наступ на місто Мелітополь", - підкреслюють у розвідці.

Там додають, що оборона потенційно може стати серйозною перешкодою, але її корисність майже повністю залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу.

"Залишається незрозумілим, чи може Південне угруповання військ РФ зараз зібрати ці ресурси", - резюмують у розвідці.

Зазначимо, наразі Кремль намагається представити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри те, що більша частина території залишається зоною активних бойових дій.