В ISW объяснили, почему внезапно лидеры соседних государств приехали на парад к Путину

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин пытается использовать парад 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать влияние России в Центральной Азии.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве в 2022 году, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов, ссылаясь на риск для здоровья из-за пандемии коронавируса.

В этом году президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана примут участие в параде в Москве 9 мая.

Агентство ТАСС сообщило, что Путин также пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, но тот не подтвердил свое участие. В ночь на вторник источник агентства сообщил, что Бердымухамедов все-таки приедет в Москву.

Сообщается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никола Пашинян также прилетели в Москву для участия в параде.

"Позднее объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их нежелании демонстрировать прямую и публичную поддержку войны несмотря на попытки Кремля в этом направлении", - подчеркивают в ISW.

Напомним, во многих регионах России отменили парады ко Дню победы из-за опасений проявлений недовольства войной против Украины.

Также отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", во время которого по улицам носят фото погибших ветеранов Второй мировой войны.

Ранее в британской разведке отмечали, что сообщения об отмене парадов рискует вызвать все большее беспокойство у многих россиян, демонстрируя им плохо управляемую и провальную кампанию в Украине, ведь чествование погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение масштабов последних потерь оккупационных российских войск.