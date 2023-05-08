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Маляр розповіла, чи очікується загострення ситуації на фронті до 9 травня
Ймовірність посилення російської агресії та загострення ситуації на фронті не залежить від дати і можлива в будь-який день, поки йде війна.
"Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона підтверджує, що росіяни люблять дати та історичні паралелі, але вже було чимало історичних та святкових дат до яких, попри очікування, загострення ситауції і масовані обстрвли не відбулися.
За словами Маляр, загострення на фронті може бути, а може і не бути.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони", - резюмувала вона.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вже наголошував, що російські спецслужби можуть готувати провокації проти цивільного населення РФ та Білорусі на 9 травня.
Росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.