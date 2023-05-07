РФ може готувати провокації на 9 травня, - розвідка

Російські спецслужби можуть готувати провокації проти цивільного населення РФ та Білорусі на 9 травня.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, попередивши про ймовірні провокації рашистів 9 травня.

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", — зазначив Юсов.

Він припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації і проти Білорусі: така російська "операція під фальшивим прапором" може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - підкреслив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, у багатьох регіонах Росії скасували паради до Дня перемоги через побоювання виявів невдоволення війною проти України.

Також скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку", під час якої вулицями носять фото загиблих ветеранів Другої світової війни.

Раніше у британській розвідці зауважували, що повідомлення про скасування парадів ризикує викликати дедалі більше неспокою у багатьох росіян, демонструючи їм погано керовану та провальну кампанію в Україні, адже вшановування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат окупаційних російських військ, які Кремль намагається приховати.