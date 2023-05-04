ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

ГУР спростувало черговий російський фейк

юсов, гур
Андрій Юсов спростував фейк ФСБ Росії. Фото Facebook Юсова

Заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території тимчасово окупованого Криму — чергова ворожа дезінформація.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Миноборони з посиланням на спікера розвідки Андрія Юсова.

За словами Юсова, нещодавні кремлівські фейки свідчать про очевидний факт — російський режим боїться України, її спецслужб, зокрема ГУР.

"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю", — резюмував Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що росіяни перемістили більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму. На території Криму російські окупанти бояться зміцнених позицій українських партизанів. Їхня активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.

Автор:
Михайло Шилін