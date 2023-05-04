ГУР спростувало черговий російський фейк

Заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території тимчасово окупованого Криму — чергова ворожа дезінформація.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Миноборони з посиланням на спікера розвідки Андрія Юсова.

За словами Юсова, нещодавні кремлівські фейки свідчать про очевидний факт — російський режим боїться України, її спецслужб, зокрема ГУР.

"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю", — резюмував Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що росіяни перемістили більшість бойових кораблів з Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму. На території Криму російські окупанти бояться зміцнених позицій українських партизанів. Їхня активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.