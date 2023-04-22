Російські еліти шукають контакти з Україною: в ГУР пояснили, навіщо

Представники російських еліт бояться за своє майбутнє, тому шукають контакти з Україною й іншими країнами. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає пресслужба відомства.

За словами Юсова, таким чином росіяни намагаються отримати можливі гарантії безпеки після поразки РФ.

"Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою", – висловився він.

Також представник ГУР додав, що росіяни намагаються так уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності.

"Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів", – сказав Юсов.

У розвідці прогнозують, що таких контактів буде більше зі зростанням успіхів українських сил безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше Андрій Юсов розповідав, що серед російської еліти все частіше поширюється невдоволення політикою президента РФ Володимира Путіна. Це повʼязано з тим, що плани Кремля захопити Україну провалилися, а російські олігархи втрачають свої статки.