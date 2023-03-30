Еліта Росії розуміє, що війна була помилкою і намагається домовлятися

Серед російської еліти все частіше поширюється невдоволення політикою президента РФ Володимира Путіна. Плани Кремля захопити Україну з тріском провалилися, російські олігархи втрачають свої статки, а ізоляція країни на міжнародній арені лише зростає.

Деякі представники російських еліт вже зрозуміли, що війна була великою помилкою і тепер намагаються встановити контакт з Україною і просять для себе гарантій безпеки, розповів в інтерв'ю Gazeta.ua представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

"Є різні люди з різною мотивацією. Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це була колосальна помилка і злочин, а фінал буде трагічним для Росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку", - зазначив він.

За його словами вся ця верхівка, не бореться ні за Україну, ні за РФ. Вони лиши бояться за себе і свій бізнес, тому намагаються виходити на контакти і домовлятися про персональні гарантії безпеки.

"Путіну і його найближчому оточенню варто передивилися гарну комедію "Смерть Сталіна". Там дуже повчально: багато аналогій з сучасною Росією і до чого їм слід готуватися", - розповідає Юсов.

У розвідці впевнені у перемозі України і ноголошують, що після неї на порядку денному гостро стоятиме питання демілітаризації Росії, зокрема – її денуклеаризації, а також пункт про створення певної безпекової зони навколо кордонів України.

Юсов зазначив, що Росія так чи інакше розпадеться, оскільки такий формат існування країни є нежиттєздатним у сучасному світі.

"Її трансформація неминуча за результатами цієї ганебної злочинної війни, яку розв'язала Росія і яку толерувало все її суспільство. Якою буде ця трансформація – ми побачимо дуже скоро. Але це точно буде нова геополітична реальність", - резюмував представник ГУР.

Нещодавно Юсов висловив думку, що Путін почав вдаватися до ядерного шантажу та заявляти про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі через відчай, оскільки розуміє, що може зазнати поразки на полі бою.