В ISW оцінили, чи збільшить Іран поставки зброї до Росії

Росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки вторгнення в Україну. Тегеран, ймовірно, може почати ще активніше надавати зброю Москві.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві 29 березня. Сторони розглянули стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, посилять двосторонні відносини Росії та Ірану в галузі безпеки. Підписання угоди про співпрацю між обома країнами перебуває на останній стадії.

Міністри також, ймовірно, обговорили наступні закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та остаточну угоду про надання Росією Ірану штурмовиків Су-35. Раніше іранська авіакомпанія Pouya Air Transport відновила регулярні рейси між Тегераном і Москвою, ймовірно, для постачання зброї.

За даними аналітиків, Росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і деякі іранські співробітники, ймовірно, знаходяться на українській території, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську інфраструктуру.

"Ймовірно, Іран намагається зміцнити двосторонні відносини з Росією, у яких вони є більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить постачання зброї Росії для досягнення цієї мети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну. Про перше їх застосування російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени 2022 року МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ.

У листопаді 2022 року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян вперше визнав постачання дронів Росії, але заявив, що це було нібито ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та в невеликих кількостях.

Того ж місяця представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що країні-агресорці не вистачає своїх власних запасів зброї, тому вона домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.