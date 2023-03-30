В ISW оценили, увеличит ли Иран поставки оружия в Россию

Россия возлагается на Иран по военной и технологической поддержке вторжения в Украину. Тегеран, вероятно, может начать еще более активно поставлять оружие Москве.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве 29 марта. Стороны рассмотрели стратегические и долгосрочные соглашения о сотрудничестве, которые, вероятно, усилят двусторонние отношения России и Ирана в области безопасности. Подписание соглашения о сотрудничестве между двумя странами находится на последней стадии.

Министры также, вероятно, обсудили следующие закупки иранских систем вооружения для использования в Украине и окончательное соглашение о предоставлении Россией Ирану штурмовиков Су-35. Ранее иранская авиакомпания Pouya Air Transport возобновила регулярные рейсы между Тегераном и Москвой, вероятно, для снабжения оружием.

По данным аналитиков, Россия возлагается на Иран по военной и технологической поддержке в Украине, и некоторые иранские сотрудники, вероятно, находятся на украинской территории, напрямую поддерживая российские атаки на украинскую инфраструктуру.

"Вероятно, Иран пытается укрепить двусторонние отношения с Россией, в которых они являются более равноправными партнерами, и, вероятно, увеличит поставки оружия России для достижения этой цели", - говорится в сообщении.

Напомним, главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.

Из-за этого отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью 2022 года МИД Украины лишило аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство касательно поставок иранского оружия в РФ.

В ноябре 2022 года министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян впервые признал поставки дронов России, но заявил, что это было якобы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и в небольших количествах.

В том же месяце представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что стране-агрессору не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.