Элита России понимает, что война была ошибкой и пытается договариваться

Среди российской элиты все чаще распространяется недовольство политикой президента РФ Владимира Путина. Планы Кремля захватить Украину с треском провалились, российские олигархи теряют свое состояние, а изоляция страны на международной арене только растет.

Некоторые представители российских элит уже поняли, что война была большой ошибкой и теперь пытаются установить контакт с Украиной и просят для себя гарантии безопасности, рассказал в интервью Gazeta.ua представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

"Есть разные люди с разной мотивацией. Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это была колоссальная ошибка и преступление, а финал будет трагическим для России. Они пытаются искать варианты собственного спасения", - отметил он.

По его словам, вся эта верхушка не борется ни за Украину, ни за РФ. Они только боятся за себя и свой бизнес, поэтому пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности.

"Путину и его ближайшему окружению стоит пересмотреть хорошую комедию "Смерть Сталина". Там очень поучительно: много аналогий с современной Россией и к чему им следует готовиться", - рассказывает Юсов.

В разведке уверены в победе Украины и говорят, что после нее на повестке дня будет остро стоять вопрос демилитаризации России, в частности – ее денуклеаризации, а также пункт о создании определенной зоны безопасности вокруг границ Украины.

Юсов отметил, что Россия так или иначе распадется, поскольку такой формат существования страны нежизнеспособен в современном мире.

"Ее трансформация неизбежна по результатам этой позорной преступной войны, которую развязала Россия и которую толерировало все ее общество. Какова будет эта трансформация – мы увидим очень скоро. Но это точно будет новая геополитическая реальность", - резюмировал представитель ГУР.

Недавно Юсов выразил мнение, что Путин начал прибегать к ядерному шантажу и заявлять о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси из-за отчаяния, поскольку понимает, что может потерпеть поражение на поле боя.