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Элита России понимает, что война была ошибкой и пытается договариваться
Среди российской элиты все чаще распространяется недовольство политикой президента РФ Владимира Путина. Планы Кремля захватить Украину с треском провалились, российские олигархи теряют свое состояние, а изоляция страны на международной арене только растет.
Некоторые представители российских элит уже поняли, что война была большой ошибкой и теперь пытаются установить контакт с Украиной и просят для себя гарантии безопасности, рассказал в интервью Gazeta.ua представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
"Есть разные люди с разной мотивацией. Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это была колоссальная ошибка и преступление, а финал будет трагическим для России. Они пытаются искать варианты собственного спасения", - отметил он.
По его словам, вся эта верхушка не борется ни за Украину, ни за РФ. Они только боятся за себя и свой бизнес, поэтому пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Путину и его ближайшему окружению стоит пересмотреть хорошую комедию "Смерть Сталина". Там очень поучительно: много аналогий с современной Россией и к чему им следует готовиться", - рассказывает Юсов.
В разведке уверены в победе Украины и говорят, что после нее на повестке дня будет остро стоять вопрос демилитаризации России, в частности – ее денуклеаризации, а также пункт о создании определенной зоны безопасности вокруг границ Украины.
Юсов отметил, что Россия так или иначе распадется, поскольку такой формат существования страны нежизнеспособен в современном мире.
"Ее трансформация неизбежна по результатам этой позорной преступной войны, которую развязала Россия и которую толерировало все ее общество. Какова будет эта трансформация – мы увидим очень скоро. Но это точно будет новая геополитическая реальность", - резюмировал представитель ГУР.
Недавно Юсов выразил мнение, что Путин начал прибегать к ядерному шантажу и заявлять о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси из-за отчаяния, поскольку понимает, что может потерпеть поражение на поле боя.