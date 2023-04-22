Российские элиты ищут контакты с Украиной: в ГУР объяснили, зачем

Представители российских элит боятся за свое будущее, потому ищут контакты с Украиной и другими странами. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Юсова, таким образом россияне пытаются получить возможные гарантии безопасности после поражения РФ.

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – высказался он.

Также представитель ГУР добавил, что россияне пытаются избежать возможного будущего привлечения к ответственности.

"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже также и представители политического сегмента верхушки жителей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", - сказал Юсов.

В разведке прогнозируют, что таких контактов будет больше с ростом успехов украинских сил безопасности и обороны.

Напомним, ранее Андрей Юсов рассказывал, что среди российской элиты все чаще распространяется недовольство политикой президента РФ Владимира Путина. Это связано с тем, что планы Кремля захватить Украину провалились, а российские олигархи теряют свое состояние.