ГУР опровергло очередной российский фейк

Заявления российской ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории временно оккупированного Крыма — очередная враждебная дезинформация.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны со ссылкой на спикера разведки Андрея Юсова.

По словам Юсова, недавние кремлевские фейки свидетельствуют об очевидном факте — российский режим боится Украины, ее спецслужб, в том числе ГУР.

"И правильно делает, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", – резюмировал Андрей Юсов.

Напомним, ранее заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что россияне переместили большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию РФ, в том числе в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма. На территории Крыма российские оккупанты боятся укрепленных позиций украинских партизан. Их активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян удручающее впечатление.