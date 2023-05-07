У РФ є сили, які хочуть ліквідувати Пригожина, - Буданов

У Росії немає потенціалу, щоб створити ще одну спробу серйозного наступу десь в Україні. Окупанти довели запаси своїх ракет практично до нуля та намагаються накопичити певний запас, щоб зірвати український контрнаступ.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю YahooNews.

"Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні", - зазначив Буданов.

Але, за його словами, держава-агресор Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.

Буданов додав, що наразі РФ намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український конрнаступ.

"Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець", - підкреслив голова воєнної розвідки України.

Буданов також порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих приватних військових компаній з солдатами регулярної армії агресора, заявивши, що "вагнерівці" мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні задля ведення власної політичної кампанії.

"Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті", — розповів Буданов.

Відповідаючи на запитання журналіста про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", — підкреслив керівник ГУР МО України.

Раніше Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви для новітньої історії країни.