В ISW розповіли, як заміна "вагнерівців" на "кадирівців" вплине на ситуацію в Бахмуті

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, мають на меті представити регулярні російські війська як неефективні та створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони у російських невдачах у районі Бахмуту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Пригожин та Кадиров оголосили про намір замінити 10 травня "вагнерівців" на чеченські підрозділи "Ахмат" для продовження штурму Бахмута.

Так, Пригожин надіслав лист голові Міноборони РФ Сергію Шойгу, у якому йдеться про те, що "Вагнер" передасть свої позиції підрозділам "Ахмата" рівно опівночі 10 травня, саме тоді, коли, за його словами, бойовий дух його найманців повністю вичерпається.

Своєю чергою Кадиров заявив, що надіслав листа лідеру країни-агресора РФ Володимиру Путіну, у якому повідомив про свою готовність начебто "взяти Бахмут".

Він також повідомив, що чеченські підрозділи вже розробляють із Міноборони РФ стратегію щодо передачі чеченцям позицій найманців "вагнерівців" у Бахмуті.

Як вважають аналітики ISW, така зміна сил навряд чи дасть окупантам очікувані результи у спробі захопити місто

"Пригожин і Кадиров, імовірно, прагнуть представити Міноборони РФ та регулярні російські війська як неефективні, і висувають умови, щоб звинувачувати військове відомство у будь-яких невдачах РФ у районі Бахмута", - підкреслюють в ISW.

Там додають, що заява Кадирова про те, що Ахмат зможе швидко просунутися вглиб і зайняти Бахмут за "лічені години", є типовим бахвальством та ігнорує тактичну ситуацію на місці в Бахмуті.

Крім того, припущення Пригожина про те, що ПВК "Вагнер" втратить свій бойовий потенціал рівно опівночі 10 травня, є риторичним моментом, обраним для того, щоб уникнути відходу до Дня Перемоги 9 травня, адже бойові сили не вичерпують раптово всі свої бойові можливості в один окремий момент.

Крім того, це спроба Пригожина "зберегти обличчя" у разі, якщо його найманці не зможуть захопити Бахмут, і уникнути повторення ситуації з Соледаром, коли Міноборони РФ проігнорувало "заслуги" вагнерівців при захопленні міста.

В ISW вважають, що у російських військ, ймовірно, немає резервів, які вони могли б направити в Бахмут, якщо "вагнерівці" вийдуть з міста, як стверджує Пригожин.

Нагадаємо, як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, Міністерство оборони країни-агресора РФ, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут, змістивши акцент на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України.