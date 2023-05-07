В ISW рассказали, как замена "вагнеровцев" на "кадыровцев" повлияет на ситуацию в Бахмуте

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, преследуют цель представить регулярные российские войска как неэффективные и создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны в российских неудачах в районе Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Пригожин и Кадыров объявили о намерении заменить 10 мая "вагнеровцев" чеченскими подразделениями "Ахмат" для продолжения штурма Бахмута.

Так, Пригожин направил письмо главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, в котором говорится, что "Вагнер" передаст свои позиции подразделениям "Ахмата" ровно в полночь 10 мая, именно тогда, когда, по его словам, боевой дух его наемников полностью иссякнет.

В свою очередь Кадыров заявил, что направил письмо лидеру страны-агрессора РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о своей готовности вроде бы "взять Бахмут".

Он также сообщил, что чеченские подразделения уже разрабатывают с Минобороны РФ стратегию передачи чеченцам позиций наемников "вагнеровцев" в Бахмуте.

Как считают аналитики ISW, такое изменение сил вряд ли даст оккупантам ожидаемые результаты в попытке захватить город.

"Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить Минобороны РФ и регулярные российские войска как неэффективные и выдвигают условия, чтобы обвинять военное ведомство в любых неудачах РФ в районе Бахмута", - подчеркивают в ISW.

Там добавляют, что заявление Кадырова о том, что Ахмат сможет быстро продвинуться вглубь и занять Бахмут за "считанные часы", является типичным хвастовством и игнорирует тактическую ситуацию на месте в Бахмуте.

Кроме того, предположение Пригожина о том, что ЧВК "Вагнер" потеряет свой боевой потенциал ровно в полночь 10 мая, является риторическим моментом, избранным для того, чтобы избежать ухода ко Дню Победы 9 мая, ведь боевые силы не исчерпывают внезапно в один момент.

Кроме того, это попытка Пригожина "сохранить лицо" в случае, если его наемники не смогут захватить Бахмут и избежать повторения ситуации с Соледаром, когда Минобороны РФ проигнорировало "заслуги" вагнеровцев при захвате города.

В ISW считают, что у российских войск, вероятно, нет резервов, которые они могли бы направить в Бахмут, если "вагнеровцы" выйдут из города, как утверждает Пригожин.

Напомним, как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, Министерство обороны страны-агрессора РФ, похоже, отказалось от наступления на Бахмут, сместив акцент на подготовку к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.