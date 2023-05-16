В разведке Британии рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом

Вооруженные силы Украины добились тактического прогресса в районе Бахмута, стабилизировали фланги и восстановили более безопасное использование ключевого пути снабжения города.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что ВСУ оттеснили российские силы к югу от Бахмута и северо-западнее города.

Наемники группы "Вагнер" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута, но за последние четыре дня украинские силы достигли тактического прогресса и стабилизировали фланги в городе в свою пользу.

Также ВСУ удалось восстановить более безопасное использование ключевой трассы 0506, соединяющей Бахмут и Часов Яр.

"Украина сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец - Донбасс, превратив водный путь в препятствие в составе глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", - подытожили в разведке Британии.

Как сообщают в Минобороны Украины, сейчас продолжаются тяжелые бои за Бахмут Донецкой области. Российские войска продолжают атаковать украинские позиции и подтягивают дополнительные силы, чтобы сломить оборону города.

Напомним, 10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты отступили на дистанцию до двух километров на отдельных участках фронта. Враг не смог удержать натиск ВСУ.