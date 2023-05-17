Сбитые "Кинжалы" стали "сюрпризом и конфузом" для Путина, - разведка Британии

В последние дни обострились воздушные бои между Украиной и Россией, а сбитие нескольких ракет "Кинжал" стали очередным сюрпризом и конфузом для страны-агрессора РФ, которая представляла ракеты как "непобедимые".

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве напоминают, что только 13 мая в Брянской области РФ, граничащей с Украиной, упали два вертолета и два истребителя Воздушно-космических сил России. Все они были сбиты.

"Ужесточение воздушной угрозы над приграничным регионом РФ вызовет беспокойство у Воздушно-космических сил России, поскольку Брянскую область используют для развертывания воздушных сил в войне против Украины", - подчеркнули в разведке.

Там также напомнили, что в начале мая этого года Украина впервые уничтожила российскую ракету "Кинжал". 16 мая РФ снова применила этот вид оружия против Украины, но все ракеты были уничтожены ПВО.

"Очевидная уязвимость "Кинжалов ", вероятно, является сюрпризом и конфузом для России, поскольку российский президент Владимир Путин рекламировал систему как непобедимую", - резюмировали в разведке.

Ранее разведка Британии сообщала, что российская ПВО не способна перехватить беспилотников, все чаще атакующих российские военные объекты, что свидетельствует о том, что они находятся под все большей угрозой.