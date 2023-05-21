Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні: розвідка Британії пояснила дії окупантів

Росія з початку травня відновила часті ракетні атаки і все частіше під час них стала запускати неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

Водночас Росія почала частіше використовувати неозброєні БПЛА під час ракетних ударів. Серед них є SuperCam російського виробництва, які відносно дешеві та мають достатню дальність, щоб пролетіти над цілями крилатих ракет.

За інформацією аналітиків, Росія, швидше за все, вдалася до такої тактики, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити наведення на ціль.

"Повільний і неефективний процес націлювання був головною слабкістю російських військових в їхніх діях в Україні. Однак повільні розвідувальні БПЛА дуже вразливі для української ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Великобританії повідомляла, що протягом останніх днів загострились повітряні бої між Україною та Росією, а збиття кількох ракет "Кинджал" стали черговим сюрпризом та конфузом для країни-агресора РФ, яка представляла ракети як "непереможні".