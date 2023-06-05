Росія у травні запустила понад 300 дронів проти України: розвідка Британії назвала мету росіян

Росія протягом травня запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів проти України. Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні.

Про це повідомляє розвідка Британії.

"Ймовірно, Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що Росія навряд чи досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала принаймні 90% БПЛА, використовуючи в основному старі та дешевші засоби ППО та електронні перешкоди.

"Росія також, ймовірно, намагалася виявити і завдати удару по українським силам далеко за лінією фронту. Однак Росія, як і раніше, дуже неефективна у враженні таких динамічних цілей на далеких дистанціях через свої недосконалі процеси наведення", - додають аналітики.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що Росія з початку травня відновила часті ракетні атаки і все частіше під час них стала запускати неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА). За інформацією аналітиків, Росія, швидше за все, вдалася до такої тактики, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити наведення на ціль.

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