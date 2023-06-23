Украина и еще четыре страны призвали генсека ООН расследовать поставки иранских дронов России

Украина, США, Франция, Великобритания и Албания выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

Об этом заявила постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд перед заседанием Совбеза ООН по Украине, передает "Укринформ".

"Действия России и Ирана нарушают Резолюцию 2231 СБ ООН. Эта резолюция запрещает всем странам, в том числе постоянным членам Совбеза, передавать такие виды оружия из Ирана без предварительного одобрения Советом Безопасности. Такого одобрения, конечно, не было", - отметила она в присутствии представителей других четырех стран, инициировавших совместное заявление.

По ее словам, Украина, США, Франция, Британия и другие страны "должным образом сообщили об этих нарушениях в ООН" и предоставили ООН дополнительную информацию, а также анализ.

"Организация Объединенных Наций должна ответить на растущие призывы международного сообщества и расследовать эти нарушения", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она уточнила, что Резолюция 2231 предоставляет полномочия генеральному секретарю ООН для такого расследования.

Напомним, главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.

Из-за этого отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью 2022 года МИД Украины лишило аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство касательно поставок иранского оружия в РФ.

Отметим, сотрудничество между Россией и Ираном активизировалось после того, как РФ попала под западные санкции из-за агрессии в Украине. В обмен на иранские дроны Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения.

Тегеран также согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.

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