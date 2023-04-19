США ввели санкции против ряда поставщиков электроники для иранских программ БПЛА

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 19 апреля ввело санкции против шести компаний и одного физлица за способствование Ирану в закупке электронных компонентов для его военных программ, в том числе используемых в беспилотных летательных аппаратах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, под вторичные санкции попали руководитель подсанкционной иранской компании по производству электроники Pardazan System Namad Arman (PASNA) Мехди Хошгадам. Как отмечают в OFAC, используя многочисленные подставные компании он искал различные электронные компоненты у иностранных поставщиков, в основном из Китая.

Также в список добавлены две компании, которые PASNA использует при ведении бизнеса с иностранными поставщиками. В частности, это иранскую AMV AJ Nilgoun Busher CO., использовавшаяся для поставок электрических компонентов и разъемов, а также малайзийская PASNA International, закупавшая платы энкодера, копировальные аппараты, передатчики, пульты управления, оптические компоненты и различные кристаллы.

Кроме того, американские власти выявили что PASNA использует псевдоним Faraz Tejarat Ertebat Company, а также имеет две фиктивных компании для обхода санкций - Sino Trader Co и Pouyan Electronic Co, которые также добавлены в сакнционный список.

Также туда попали четыре иностранных поставщика электроники для PASNA - гонконгская Arttronix International (HK) Limited, ведущая бизнес с Ираном под названием Aderal Industrial (HK) Ltd; а также китайские Jotrin Electronics Limited, поставлявшая PASNA через AMV AJ микроэлектромеханические системы и акселерометры; Vohom Technology (HK) CO., Limited и Yinke (HK) Electronics Company Limited.

"Распространение Ираном БПЛА и другого оружия продолжает дестабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе и за его пределами. С сентября 2022 года OFAC издало уже несколько решений о санкциях, нацеленных на иранские БПЛА и ракетные программы, включая элементы, связанные с производством, закупками и распространением", - напоминают в ведомстве.

Как подчеркнул замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, его ведомство будет продолжать противодействовать усилиям Ирана в закупках военного назначения, способствующим региональной и глобальной нестабильности.

Против самой же PASNA США ввели санкции еще в январе 2018 года - за предоставление материальной, технологической или прочей поддержки компании Iran Electronics Industries, входящей в сферу управления Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана.

Напомним также, что в начале марта США ввели санкции против пяти китайских компаний, ответственных за продажу аэрокосмических компонентов, которые могут использоваться при производстве БПЛА Иранской авиастроительной промышленной компанией (HESA).

В начале февраля американские санкции были введены против руководства иранской компании Paravar Pars, сыгравшей особую роль в исследованиях, разработке и производстве иранских дронов Shahed-171.

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