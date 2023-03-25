Иранские дроны атаковали американскую базу в Сирии — есть погибшие и раненые

Иранские дроны атаковали американскую базу вблизи Хасаки на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

В результате атаки погиб американский подрядчик, еще один получил ранения, также пострадали пять американских военнослужащих.

В свою очередь, военные США совершили авиаудары в Сирии по группам, связанным с Ираном, которых они обвинили в атаке на свою базу. Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что ответные удары были нанесены по указанию президента Джозефа Байдена.

"Хотя войска США, дислоцированные в Сирии, ранее были мишенями беспилотников, смертельные случаи очень редки", — отметили в агентстве.

Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за боевыми действиями в Сирии, заявила, что в результате ударов США по иранской группировке погибли восемь боевиков.

За несколько дней до атаки США ввели санкции против компаний и лиц в Иране и Турции, причастных к иранским программам изготовления беспилотников и баллистических ракет.

Напомним, что это уже не первые подобные ограничения со стороны США. Недавно Вашингтон ввел санкции против пяти китайских компаний, ответственных за продажу и снабжение компонентов, которые могут использоваться при производстве иранских беспилотников.