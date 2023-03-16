Военные сбили китайский дрон Mugin-5 на востоке Украины - CNN

Украинские военные сбили в Донецкой области модернизированный беспилотник Mugin-5 китайского производства.

Об этом сообщает CNN.

Дрон Mugin-5 производит китайский производитель, базирующийся в портовом городе Сямэнь на восточном побережье Китая.

По информации CNN, некоторые техблогеры говорят, что эти машины известны как "дроны Alibaba", поскольку они были доступны для продажи по цене до 15000 долларов на китайских торговых площадках, включая Alibaba и Taobao.

Компания Mugin Limited подтвердила CNN, что это был их дрон, назвав инцидент "очень печальным".

Эксперты полагают, что беспилотник был модернизирован. Об этом свидетельствует изготовленный из 3D-печатных компонентов спусковой механизм бомбы.

Напомним, управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США решило ввести санкции против пяти китайских компаний, ответственных за продажу и отгрузку аэрокосмических компонентов, которые могут использоваться при производстве беспилотных летательных аппаратов Иранской авиастроительной промышленной компанией (HESA).