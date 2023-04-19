США ввели санкції проти низки постачальників електроніки для іранських програм БПЛА

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 19 квітня ввело санкції проти шести компаній та однієї фізособи за сприяння Ірану в закупівлі електронних компонентів для його військових програм, у тому числі тих, що використовуються у безпілотних літальних апаратах. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, під вторинні санкції потрапили керівник підсанкційної іранської компанії з виробництва електроніки Pardazan System Namad Arman (PASNA) Мехді Хошгадам. Як зазначають в OFAC, використовуючи численні підставні компанії, він шукав різні електронні компоненти в іноземних постачальників, в основному з Китаю.

Також до списку додано дві компанії, які PASNA використовує під час ведення бізнесу з іноземними постачальниками. Зокрема, це іранська AMV AJ Nilgoun Busher CO., що використовується для постачання електричних компонентів і роз'ємів, а також малайзійська PASNA International, що закуповувала плати енкодера, копіювальні апарати, передавачі, пульти управління, оптичні компоненти та різні кристали.

Крім того, американська влада виявила, що PASNA використовує псевдонім Faraz Tejarat Ertebat Company, а також має дві фіктивні компанії для обходу санкцій - Sino Trader Co та Pouyan Electronic Co, які також додано до сакційного списку.

Крім того, туди потрапили чотири іноземні постачальники електроніки для PASNA - гонконзька Arttronix International (HK) Limited, яка веде бізнес з Іраном під назвою Aderal Industrial (HK) Ltd; а також китайські Jotrin Electronics Limited, яка постачала PASNA через AMV AJ мікроелектромеханічні системи та акселерометри; Vohom Technology (HK) CO., Limited та Yinke (HK) Electronics Company Limited.

"Поширення Іраном БПЛА та іншої зброї продовжує дестабілізувати ситуацію в близькосхідному регіоні та за його межами. З вересня 2022 року OFAC видало вже кілька рішень про санкції, націлені на іранські БПЛА та ракетні програми, включаючи елементи, пов'язані з виробництвом, закупівлями та розповсюдженням", - нагадують у відомстві.

Як підкреслив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон, його відомство продовжуватиме протидіяти зусиллям Ірану у закупках військового призначення, які сприяють регіональній та глобальній нестабільності.

Проти самої PASNA США ввели санкції ще в січні 2018 року - за надання матеріальної, технологічної чи іншої підтримки компанії Iran Electronics Industries, що входить до сфери управління Міністерства оборони та підтримки збройних сил Ірану.

Нагадаємо також, що на початку березня США ввели санкції проти п'яти китайських компаній, відповідальних за продаж аерокосмічних компонентів, які можуть використовуватися під час виробництва БПЛА Іранською авіабудівною промисловою компанією (HESA).

На початку лютого американські санкції були введені проти керівництва іранської компанії Paravar Pars, яка відіграла особливу роль у дослідженнях, розробці та виробництві іранських дронів Shahed-171.

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