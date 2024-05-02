Електронний учнівський квиток став доступним у застосунку "Київ Цифровий"

З 1 травня школярі Києва можуть замовити безкоштовний електронний учнівський квиток для проїзду в міському транспорті через застосунок "Київ Цифровий". Про це повідомляє команда розробників додатку.

Для отримання електронного квитка потрібно оновити застосунок, вибрати відповідний сервіс, заповнити дані учня та зробити замовлення.

Після підтвердження даних навчальним закладом у додатку з'явиться номер і пін-код учнівського, які необхідно додати до акаунту учня у сервісі "Транспортна картка".

"Більше не треба нагадувати дитині взяти пластикову карту — учнівський квиток завжди в смартфоні", - йдеться в повідомленні.

Якщо в додатку вже є пластиковий учнівський квиток, його можна одразу перетворити на цифровий у налаштуваннях. А ті, хто поки не має смартфону, можуть замовити звичайний пластиковий проїзний.

Водночас існуючі пластикові учнівські квитки продовжують діяти у столичному транспорті.

Запуск електронних учнівських проїзних став частиною ширшого проєкту цифровізації освітнього простору Києва. Зокрема, 1 травня також був представлений сервіс онлайн-запису до шкіл.

Додамо, що в Україні можна отримати й електронну копію документів про освіту. Ця функція доступна у "Дії". Можна завантажувати від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії. Після оновлення застосунку документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.