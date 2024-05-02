Электронный ученический билет стал доступен в приложении "Киев Цифровой"

С 1 мая школьники Киева могут заказать бесплатный электронный учащийся билет для проезда в городском транспорте через приложение "Киев Цифровой". Об этом сообщает команда разработчиков приложения.

Для получения электронного билета нужно обновить приложение, выбрать подходящий сервис, заполнить данные учащегося и сделать заказ.

После подтверждения данных учебным заведением в приложении появится номер и пин-код учащегося, которые необходимо добавить к аккаунту учащегося в сервисе "Транспортная карта".

"Больше не нужно напоминать ребенку взять пластиковую карту - учащийся билет всегда в смартфоне", - говорится в сообщении.

Если в приложении уже есть пластиковый учащийся билет, его можно сразу превратить в цифровой в настройках. А те, у кого пока нет смартфона, могут заказать обычный пластиковый проездной.

В то же время, существующие пластиковые ученические билеты продолжают действовать в столичном транспорте.

Запуск электронных учащихся проездных стал частью более широкого проекта цифровизации образовательного пространства Киева. В частности, 1 мая также был представлен сервис онлайн-записи в школы.

Добавим, что в Украине можно получить и электронную копию документов по образованию. Эта функция доступна в "Дії". Можно загружать от свидетельства о среднем образовании к диплому доктора философии. После обновления приложения документы подтянутся автоматически, но при условии, что они находятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.