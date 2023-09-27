Родительский контроль: какие гаджеты и приложения позаботятся о безопасности детей

В Украине ежегодно исчезают тысячи детей. В довоенном 2021 году в розыск объявлено около 14 тыс. несовершеннолетних граждан. Полномасштабное вторжение РФ, экономический спад и ухудшение криминогенной ситуации совершенно не привело к улучшению ситуации с безопасностью в стране, из-за чего многие родители задумываются над возможностью дистанционно контролировать перемещение своих детей. Редакция Delo.ua попыталась разобраться, какие гаджеты и программное обеспечение поможет контролировать их местонахождение в режиме реального времени.

Для отслеживания ребенка, взрослого человека, автомобиля или ценного имущества необходимо иметь любой гаджет с возможностью синхронизации с Глобальной системой позиционирования (GPS). Ранее ее использовало исключительно Министерство обороны США, но сейчас она доступна для использования в гражданских целях. Для этого нужно устройство с приемником GPS – специализированный навигатор, смартфон, планшет или смарт-часы.

Целесообразность покупки достаточно дорогого и габаритного планшета для ученика младших классов остается под вопросом, тогда как смартфон начального уровня или "умные" часы вполне подходят для отслеживания перемещений ребенка. Каждое из решений имеет свои преимущества: в отличие от смартфона часы сложнее потерять, но их настройка требует дополнительной синхронизации по сравнению с несколькими щелчками по экрану смартфона.

Смартфон – универсальное устройство для родительского контроля

Смартфон подходит для детей среднего и старшего школьного возраста, которые могут разобраться в использовании основных функций и способны нести ответственность за ценную вещь. При использовании смартфона ребенок может легко и быстро обратиться к родителям за помощью или сообщить свое местонахождение. Даже если на телефоне закончились деньги, в условиях большого города можно пообщаться через интернет-мессенжер, предварительно подключившись к открытому Wi-Fi передатчику в торговом центре или магазине.

На смартфон под управлением операционной системы Android или iOS можно загрузить ряд приложений для отслеживания и передачи сигнала о местонахождении ребенка. Более того, в случае использования Family Link от корпорации Google родителям даже не нужно устанавливать его как мобильное приложение, все необходимые действия можно выполнить в браузере .

Демонстрация функционала Google Family Link. Фото: сайт Google

Google Family Link синхронизирует "родительский" смартфон с телефоном или планшетом ребенка и позволяет ему следующие действия с этим устройством:

Просматривать расположение устройства ребенка в режиме реального времени, контролировать его остаток заряда;



Сортировать приложения: одобрять или блокировать ПО, которое ребенок хочет загрузить из Google Play Market;

Следить за экранным досугом и иметь доступ к еженедельной или ежемесячной статистике ее интернет-активности;

Устанавливать ежедневные ограничения времени пользования устройством;

Возможность удаленно блокировать свой смартфон, когда пора играть, учиться или спать.

Создание и конфигурация аккаунта Google для себя и ребенка может занять для родителей около получаса. На "родительском" устройстве должна быть установлена ОС Android версии 5.0 (или более новая) или iOS 11 (или более новая). Детям и подросткам понадобится устройство на Android от 7.0, на iOS контроль местоположения не поддерживается .

Таким образом, бесплатный Family Link является, вероятно, более удобным способом установить родительский контроль для детей с гаджетами на Android . Пользователи в отзывах отмечают следующие преимущества и недостатки:

" + " отсутствие дополнительных платных услуг;

" отсутствие дополнительных платных услуг; " + " в нем доступны все необходимые для подобной программы опции;

" в нем доступны все необходимые для подобной программы опции; " + " ребенок не может "хакнуть" устройство и удалить свой аккаунт Google без разрешения родителей;

" ребенок не может "хакнуть" устройство и удалить свой аккаунт Google без разрешения родителей; " + " при потере синхронизации с гаджетом ребенка программа автоматически будет пытаться восстановить связь для установления его местоположения;

" при потере синхронизации с гаджетом ребенка программа автоматически будет пытаться восстановить связь для установления его местоположения; " - " Нет возможности запретить ребенку отключать мобильный интернет, в результате чего ограничения на время игры или доступ к определенным сайтам останутся в действии, но не удастся отслеживать местонахождение ребенка.

Нет возможности запретить ребенку отключать мобильный интернет, в результате чего ограничения на время игры или доступ к определенным сайтам останутся в действии, но не удастся отслеживать местонахождение ребенка. " - " Часть функционала Google Family Link можно обойти, используя сторонние браузеры типа Tor browser, прокси-сервера или VPN.



Если пользователя не устраивает приложение от транснационального IT-гиганта, есть много других платных и бесплатных аналогов. Наиболее популярными в Google Play Market являются Life360 (более 100 млн загрузок), Find my kids: GPS трекер (более 10 млн) и Kid Security (более 1 млн). Указанные приложения работают на Android и iOS.

Эти приложения имеют расширенную по сравнению с Family Link специализацию и целевую аудиторию. Например, Life360 "заточен" под отслеживание всей семьи и позволяет следить за безопасностью вождения своих близких и получать уведомления о прибытии членов семьи в указанное место. Базовое приложение бесплатное, а полнофункциональная версия стоит $5/мес .

Find my kids предоставляет доступ к микрофону гаджета ребенка, это позволяет услышать происходящее вокруг ребенка. В свою очередь, ребенок может "отмаяковать" родителям о возникновении у него чрезвычайной ситуации. Полнофункциональная версия программы стоит 85 грн/мес или 1500 грн за пожизненную подписку для одной семьи.

Kid Security рассчитан на младших школьников и специализируется в установлении безопасных зон (например, территории школы). При выходе ребенка за "геограницу" приложение немедленно извещает об этом родителей. Также ПО позволяет слушать чернез микрофон смартфона звуки вокруг ребенка, контролируя круг его общения и безопасность обращения с ним в школе или детском саду.

В общем, родителям не стоит пытаться организовать с помощью телефона или планшета "цифровой концлагерь" для ребенка – рассерженный чрезмерным контролем подросток может выполнить hard reset устройства, то есть сброс его до заводских настроек с удалением всех файлов. В противном случае ребенок может отключить мобильный интернет на телефоне или попытаться обойти ограничения через VPN.

Кроме того, не обязательно телефон или планшет будет находиться рядом с ребенком – его могут украсть или в ответственный момент устройство разрядится.

Подводя итог, при наличии гаджета пользование родительским контролем бесплатное или стоит в пределах $5 в месяц. В общем, через смартфон можно бесплатно, легко и достаточно эффективно реализовать родительский контроль.

Смарт-часы чаще всего выступает придатком к телефону

"Умные" часы – это современное электронное устройство, которое дополняет смартфон или полностью заменяет его. Модели среднего уровня оснащены GPS-трекером, шагомером, способны отслеживать показатели при занятиях спортом, дублируют уведомления о вызовах, смс, сообщения в соцсетях и календарные события. Также в гаджете часто присутствует NFC-модуль для бесконтактных платежей.

Такие часы условно делятся на две категории - полноценные "взрослые" модели и "детские" с ограниченным функционалом, на которые нельзя устанавливать новые приложения и выходить в интернет.

Смарт-часы Apple Watch SE GPS за 13,7 тыс. грн. Фото: comfy.ua

В полнофункциональных моделях используется 1-2 Гб оперативной памяти (RAM), но если пользователь планирует слушать музыку, просматривать фотографии или играть в игры, то покупать гаджет с 4-8 Гб "на борту". Автономность часов в среднем составляет 1-2 дня до подзарядки, модели с более мощными аккумуляторами работают до 5 дней. Увеличить время между зарядками позволяют встроенные солнечные батареи или гнезда для питания от других гаджетов.

Выбирая полноценный смарт-часы, не стоит рассчитывать на покупку мощного гаджета по дешевке – популярные Apple Watch SE с 1 Гб RAM и накопителем на 32 Гб стоит 13,7 тыс. грн, а Samsung Galaxy Watch 6 Classic с 2 Гб RAM и 16 Гб пам. - 16,5 тыс. грн, что вполне сопоставимо со стоимостью смартфона среднего уровня.

Следует отметить, что такие смарт-часы нет смысла покупать отдельно без телефона , именно через него устройство получает доступ к данным, аккаунтам, настройкам и предпочтениям пользователя. Некоторые известные бренды выпускают девайсы, которые можно "подружить" с гаджетами только той же компании, например Apple. Часто взаимодействие устройств возможно только в том случае, если смартфон и часы имеют идентичную платформу, хотя есть достаточно много исключений, преимущественно среди часов китайского производства.

Кроме необходимости синхронизации со смартфоном, большое количество родителей не готово выложить более 10 тыс. грн за смарт-часы для ученика младших классов. Для них рынок предлагает дешевые "игрушечные" аналоги – например, Smart Baby Watch Q12 SIM LBS стоит 500 грн, то есть чуть ли не в 30 раз дешевле популярной "взрослой" модели.

Смарт Baby Watch Q12 SIM LBS за 500 грн. Фото: prom.ua

Однако подобные модели получают много негативных отзывов от покупателей. Чаще всего пользователи жалуются на то, что устройство не распознает SIM-карту (до половины всех жалоб), быстро разряжающийся, имеет царапины и нетоварный вид, а также на невозможность вернуть продавцу некачественный гаджет. То есть, высока вероятность покупки игрушки, которая в лучшем случае будет выполнять функции часов с электронным циферблатом.

Следует помнить, что для пользования большинством смарт-часов понадобится сим-карта с оплаченными у оператора мобильной связи услугами.

Подытоживая, смарт-часы способны расширить функционал телефона или планшета, и будет стоить от 500 грн до 40 тыс. грн .

GPS – маячок для особо тревожных родителей

Привязка отслеживания местонахождения ребенка к смартфону имеет основную проблему – драгоценность самого устройства, которое может заинтересовать воров. Альтернативой телефона, который может потеряться, разрядиться или выключиться, является более дешевый и незаметный GPS трекер (маячок). Это устройство с точностью до нескольких метров определяет местонахождение объекта слежения и показывает в реальном времени его перемещение на экране компьютера или смартфона.

Bluetooth-брелок Chipolo classic за 500 грн подключается к смартфону и позволяет находить потерянные вещи, на которых он закреплен. Фото: brain.com.ua

Чаще всего маячок используется для отслеживания перемещений детей, работников предприятий, пожилых людей, автомобилей, драгоценной техники и оборудования, домашних животных. В зависимости от поставленных задач устройство может иметь следующие опции:

Подключение к автомобильной электросети 12/24 В;

Дистанционная блокировка (остановка) двигателя в случае угона;



Встроенный микрофон для отслеживания ситуации вблизи объекта слежения;

Резервный аккумулятор для увеличения времени автономного питания;

Мгновенное сообщение на телефон, когда автомобиль тронулся с места или запустил его двигатель;

Кнопка SOS для экстренного оповещения, особенно удобная для больных или пожилых;

Цены на GPS-трекеры колеблются в пределах 300-4000 грн, причем самые дешевые маячки собирают на маркетплейсах негативные отзывы за плохое качество. Рабочее устройство с нормальным функционалом обойдется ориентировочно в 1500-2500 грн.

GPS-трекер Ibag Fox Pro за 2800 грн. Устройство оснащено акселерометром, датчиками движения и удара.

Подобные маячки выгодно использовать для поиска угнанного автомобиля. Непрофессиональные воры могут даже не догадываться, что на угнанном авто установлен GPS-трекер - благодаря его компактности и бесшумной работе его легко можно спрятать в салоне или одной из конструктивных ниш. Чаще всего устройство размещают под приборной панелью, в блоке предохранителей, под сиденьем, обшивкой салона, в багажнике, под бампер или на днище кузова. Относительно ребенка, "маячок" можно удобно разместить в школьном рюкзаке, главное – не забывать вовремя его подзаряжать и оплачивать услуги мобильной связи.

Однако, GPS-трекер не станет проблемой для профессиональных угонщиков авто , пользующиеся специальными "глушилками" Устройство генерирует радиопомехи в радиусе около 15 метров, в результате чего маячки теряют связь со спутниками и становятся невидимыми для программ, отслеживающих их местонахождение. После угона автомобиля злоумышленники загоняют его в безопасное место и тщательно обследуют на предмет установленных GPS-трекеров, не выключая глушилку до тех пор, пока не убедятся в отсутствии маячков.

Подытоживая: маячок может быть эффективным способом слежения за ребенком или имуществом, особенно когда потенциальный злоумышленник не догадывается о его наличии. Также полезна кнопка "SOS", которая позволит ребенку быстро обратиться за помощью даже в случае потери или поломки телефона.

Подытоживая, GPS-трекер является почти "профессиональным" решением для отслеживания местонахождения людей и имущества с ценой 300 – 4000 грн плюс оплата услуг мобильной связи.

Психологи не советуют шпионить за детьми

По словам семейного психолога Юлии Ольшанской , использование подобных гаджетов могут нанести больше вреда, чем пользы . Она объясняет, что возможность отслеживать местонахождение ребенка не поможет дистанционно оградить его от несчастного случая, а продемонстрирует ребенку чрезмерную тревожность и гиперконтроль родителей. Кроме того, ребенок будет чувствовать недоверие к себе, что негативно отразится на отношениях в семье.

"Я, например, своим детям ни часов, ни GPS ставить не буду. И точно не хочу, чтобы мои дети переживали за то, я стряхиваю из-за них. К сожалению, это проблема в голове взрослых, из-за чего они искусственно выращивают в детях тревогу и страхи, большинство из которых нереалистичны и маловероятны", - объяснила она.

В свою очередь, психолог Юлия Бенера подчеркивает, что в условиях российской агрессии следует уделять повышенное внимание местонахождению ребенка, чтобы иметь возможность привести его из учебного заведения в случае чрезвычайных ситуаций, или не разминуться в условиях отключения света и мобильной связи.. Главное условие для определения местоположения ребенка ни в коем случае не следить за ней без уведомления .

"Главное, чтобы родители не скрывали от ребенка факт слежки. Даже если у него рост метр восемьдесят, это все равно ребенок, который может не понимать опасность вокруг, и задача родителей - донести до детей свою ответственность за них. Бывали случаи, когда ребенок узнавал о GPS-отслеживании, и через неделю-две шли к психологу разбираться, потому что ребенок закрывался в себе из-за обиды на родителей", - уточнила она.

По ее словам, не следует скрывать от детей свой стресс от невозможности знать, что именно происходит с ней, особенно в условиях войны, когда угроза касается не только военных на линии фронта, но и гражданского населения. Из-за этого лучше постепенно убеждать ребенка в нормальности контроля со стороны родителей , потому что именно они и только они отвечают за своих детей до самого совершеннолетия.

В этом случае наилучший вариант – в три этапа объяснять ребенку о важности доступа родителей к его местонахождению: