Защита от преследований. Google запускает функцию оповещений о неизвестных трекерах

Компания Google начала развертывание функции предупреждения о неизвестных трекерах, расположенных рядом с пользователями Android-устройств. Об этом идет речь в блоге фирмы.

В мае Google и Apple объявили о партнерстве для решения проблемы тайной слежки за людьми с помощью таких устройств, как трекеры AirTag, которые могут быть кому-то подброшены.

Теперь Google запускает уведомления в операционной системе Android, которые будут приходить, если рядом с устройством будет обнаружен непривязанный Bluetooth-трекер. Таким образом можно будет узнать больше о трекере и просмотреть карту, которая покажет, где именно он следил за человеком. Кроме того, есть опция воспроизведения звука, которая заставит неизвестный трекер пищать, чтобы его можно было найти без ведома владельца.

Некоторые трекеры при поднесении к задней панели смартфона могут сообщать свой серийный номер или дополнительную информацию о владельце устройства, в том числе последние четыре цифры номера телефона.

Также можно будет полностью отключить неизвестный трекер, чтобы его владелец не смог получать какие-либо данные о местонахождении.

Кроме того, Google предлагает самостоятельно проверять наличие неизвестных трекеров вокруг. Для этого в настройках Android-устройства необходимо нажать:

"Безопасность и чрезвычайные ситуации". "Уведомление о неизвестных трекерах". "Сканировать сейчас".

Гаджету понадобится около 10 секунд, чтобы завершить ручное сканирование, после чего можно увидеть список трекеров поблизости.

Защита от преследований доступна в Android 6.0 и более новых версиях ОС. В настоящее время функция работает только с трекерами AirTag, но Google указывает, что сотрудничает с производителями аналогичных устройств для расширения поддержки.

Так работает функция защиты от преследований на Android

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