Google прекратила разработку очков дополненной реальности, – СМИ

Компания закрыла Google проект, который в течение нескольких лет занимался созданием очков дополненной реальности Iris. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.

Отмечается, что проект был отложен еще в начале 2023 года после увольнений и перестановок в компании. Собеседники журналистов рассказали, что руководство Google постоянно меняло стратегию для очков Iris при разработке: это приводило к смене команды и разочаровало многих сотрудников.

Издание The Verge впервые сообщило о существовании Iris в январе 2022 года, описав устройство как похожее на пару лыжных очков. Однако сотрудники Google сказали, что "лыжные очки" на самом деле являлись основой отдельного проекта дополненной реальности, который с тех пор был объявлен как партнерский продукт с Samsung, тогда как Iris – это серия устройств, больше похожих на обычные очки.

Google планировала создать и запустить Iris как собственный продукт. В 2020 году компания объявила о приобретении North – канадского стартапа, который производил AR-очки. Ранняя версия Iris очень напоминала первое устройство North, Focals, тогда как более поздний вариант, продемонстрированный публично, имел функции перевода.

AR-очки от Google

С тех пор как Google отложила очки Iris, компания сосредоточилась на создании программных платформ для AR, которые она надеется лицензировать другим производителям гарнитур. В частности, компания создает платформу Android XR для гарнитуры Samsung.

Двое сотрудников сказали журналистам, что, возможно, однажды Google возродит очки Iris, и некоторые команды все еще экспериментируют с AR-технологиями. По их словам, другие команды были переведены на работу над платформой программного обеспечения и партнерством с Samsung.

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