Google припинила розробку окулярів доповненої реальності, – ЗМІ

Компанія закрила Google проєкт, який протягом кількох років займався створенням окулярів доповненої реальності Iris. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на джерела.

Зазначається, що проєкт було відкладено ще на початку 2023 року після звільнень і перестановок у компанії. Співрозмовники журналістів розповіли, що керівництво Google постійно змінювало стратегію для окулярів Iris під час розробки: це призводило до зміни команди й розчаровувало багатьох співробітників.

Видання The Verge вперше повідомило про існування Iris у січні 2022 року, описавши пристрій як схожий на пару лижних окулярів. Однак співробітники Google сказали, що "лижні окуляри" насправді були основою окремого проекту доповненої реальності, який із тих пір було оголошено як партнерський продукт із Samsung, тоді як Iris — це серія пристроїв, більше схожих на звичайні окуляри.

Google планувала створити та запустити Iris як власний продукт. У 2020 році компанія оголосила про придбання North – канадського стартапу, який виготовляв AR-окуляри. Рання версія Iris дуже нагадувала перший пристрій North, Focals, тоді як більш пізній варіант, який було продемонстровано публічно, мав функції перекладу.

AR-окуляри від Google

З тих пір, як Google відклала окуляри Iris, компанія зосередилася на створенні програмних платформ для AR, які вона сподівається ліцензувати іншим виробникам гарнітур. Зокрема, фірма створює платформу Android XR для гарнітури Samsung.

Двоє співробітників сказали журналістам, що, можливо, одного разу Google відродить окуляри Iris, і що деякі команди все ще експериментують із AR-технологіями. За їхніми словами, інші команди були переведені для роботи над платформою програмного забезпечення та партнерством із Samsung.

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