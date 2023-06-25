Google запускает инструмент борьбы с отмыванием денег

Подразделение Cloud компании Google запускает продукт для борьбы с отмыванием денег (AML) на основе искусственного интеллекта. Инструмент разработан для финансовых учреждений, чтобы те могли обнаруживать такие схемы.

Об этом компания сообщила в ролике на YouTube.

Инструмент будет представлен облачной платформой, которая будет анализировать транзакции и действия проводимых ими лиц. Система будет искать подозрительные операции по предотвращению финансовых преступлений.

AML будет давать консолидированную оценку риска, сгенерированную искусственным интеллектом. Модели транзакций, сетевое поведение и другие данные позволят ИИ сформировать оценку риска для выявления случаев отмывания денег среди мелких и коммерческих клиентов.

По оценкам ООН, ежегодно в мире отмывается около 2-5% мирового ВВП ($2 трлн). В то же время в большинстве случаев системы оповещения об обнаружении таких схем закрываются как "ложные срабатывания" на первом этапе проверки.

Напомним, что сейчас такие компании, как Microsoft или YouTube, конкурируют друг с другом по скорости и качеству новых инструментов с ИИ. Google планирует сделать поиск более персонализированным и "человечным" посредством чат-бота на основе искусственного интеллекта и видеоклипов.

Также Google запустила MusicLM - новый экспериментальный инструмент на основе искусственного интеллекта, способный превращать текстовое описание в музыку.

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