Google запускает бесплатный курс о Machine learning: кому он подойдет и как зарегистрироваться

Google вместе с Министерством цифровой трансформации запускает бесплатный курс по разделу искусственного интеллекта Machine learning. Обучение будет длиться два месяца и будет проходить преимущественно на английском языке.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Machine learning обучает компьютер самостоятельно выполнять задачи. Например, автоматизировать процессы — переводить тексты, распознавать изображения и многое другое. Курс будет интересен тем, кто знает язык программирования Python и владеет английским, ведь в большинстве своем обучение будет проходить именно на нем", - отметил он.

По его словам, участники научатся создавать нейронные сети и изучат TensorFlow – одну из самых популярных программных платформ глубинного обучения (deep learning) с открытым кодом.

В рамках курса будет множество вебинаров, еженедельных сессий вопросов и ответов, карьерные консультации от Google, бесплатный доступ на два месяца к TensorFlow Developer Professional Certificate.

Обучение продлится с 6 июля по 6 сентября 2023 года. Количество мест ограничено – участниками могут стать 2000 человек.

Зарегистрироваться на курс необходимо по ссылке до 3 июля.

Напомним, в мае-июне Google провел бесплатный курс об искусственном интеллекте "Основы АІ", благодаря которому можно было научиться применять ИИ для развития бизнеса и персонального бренда.

По информации Минцифры, к этому курсу присоединились более 56 тысяч украинцев без опыта в технических специальностях.