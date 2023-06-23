Google запускає безкоштовний курс про Machine learning: кому він підійде та як зареєструватися

Google разом з Міністерством цифрової трансформації запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine learning. Навчання триватиме два місяці та проходитиме переважно англійською мовою.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Machine learning навчає комп’ютер самостійно виконувати завдання. Наприклад, автоматизувати процеси — перекладати тексти, розпізнавати зображення та багато іншого. Курс буде цікавим для тих, хто знає мову програмування Python та володіє англійською, адже здебільшого навчання проходитиме саме нею", - зазначив він.

За його словами, учасники навчаться створювати нейронні мережі та вивчать TensorFlow — одну з найпопулярніших програмних платформ глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом.

У рамках курсу буде безліч вебінарів, щотижневих сесій запитань і відповідей, кар’єрні консультації від Google, безоплатний доступ на два місяці до TensorFlow Developer Professional Certificate тощо.

Навчання триватиме з 6 липня до 6 вересня 2023 року. Кількість місць обмежена — учасниками можуть стати 2000 осіб.

Зареєструватися на курс потрібно за посиланням до 3 липня.

Нагадаємо, у травні-червні Google провів безоплатний курс про штучний інтелект "Основи АІ", завдяки якому можна було навчитися застосовувати ШІ для розвитку бізнесу та персонального бренду.

За інформацією Мінцифри, до цього курсу долучилося понад 56 тисяч українців без досвіду в технічних спеціальностях.