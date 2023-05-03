Google запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ: як зареєструватися

Google разом з Міністерством цифрової трансформації запускає безоплатний курс про штучний інтелект "Основи АІ", завдяки якому можна буде навчитися застосовувати ШІ для розвитку бізнесу та персонального бренду.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Штучний інтелект — це про можливості. З’явиться новий ринок, нові професії. Щоб бути конкурентним у світі, уже потрібно опановувати використання ШІ", - зазначив він.

Навчання триватиме чотири тижні — з 16 травня до 8 червня 2023 року. На курсі буде багато лекцій і воркшопів, а ще — індивідуальні консультації від спікерів Google та інших топових компаній.

Серед основних тем:

що таке AI та для чого він потрібен;

які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах — від маркетингу до управління закладами;

стратегії впровадження ML (machine learning — машинне навчання) у компанії;

нюанси побудови технічної команди для роботи з ML;

як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

Зареєструватися на курс можна за посиланням.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над віртуальним помічником "Надія", який, можливо, зʼявиться в сервісі "Дія".