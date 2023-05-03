Google запускает бесплатный обучающий курс об ИИ: как зарегистрироваться

Google вместе с Министерством цифровой трансформации запускает бесплатный курс об искусственном интеллекте "Основы АІ", благодаря которому можно будет научиться применять ИИ для развития бизнеса и персонального бренда.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Искусственный интеллект — это о возможностях. Появится новый рынок, новые профессии. Чтобы быть конкурентным в мире, уже нужно овладевать использованием ИИ", - отметил он.

Обучение будет длиться четыре недели - с 16 мая по 8 июня 2023 года. На курсе будет много лекций и воркшопов, а еще индивидуальные консультации от спикеров Google и других топовых компаний.

Среди основных тем:

что такое AI и для чего он нужен;

какие готовые решения на основе AI можно применять в разных сферах – от маркетинга до управления заведениями;

стратегии внедрения ML (machine learning – машинное обучение) в компании;

нюансы построения технической команды для работы с ML;

как применять готовые ML-решения без опыта кодирования.

Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.

Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над виртуальным помощником “Надія”, который, возможно, появится в сервисе “Дія”.