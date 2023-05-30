Google запускает курс по кибербезопасности: украинцам предоставят стипендии

В Google отреагировали на увеличение количества кибератак и рисков, которые с чем связаны и запустили онлайн-курс по кибербезопасности.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Учитывая, что количество кибератак России против Украины в течение последнего года увеличилось втрое, компания предоставляет 5 тысяч стипендий для украинцев из-за гранта INCO. Это означает, что пройти обучение абсолютно бесплатно.

По завершению курса студент получит базовые навыки, которые помогут подготовиться к работе в области кибербезопасности.

Компания научит защищать сети, устройства, людей и данные от несанкционированного доступа и кибератак с помощью инструментов безопасности информации и управления событиями, а также определять общие риски, угрозы и уязвимые места системы.

Курс подходит как для новичков, так и людей с опытом в сфере. Обучение будет проходить на английском языке.

Ранее Украина официально присоединилась к киберцентру при Организации Североатлантического договора.