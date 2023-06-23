В YouTube запустят автоматический дубляж на разных языках: как это будет работать

Видеохостинг YouTube интегрирует искусственный интеллект для автоматического дубляжа видео на разных языках. Для платформы будет запущен сервис дубляжа Aloud на основе искусственного интеллекта из инкубатора Google Area 120.

Об этом сообщает The Verge.

Функция будет работать следующим образом: инструмент сначала расшифровывает видео, предоставляя транскрипцию, которую автор может просмотреть и редактировать. Затем ИИ создает дубляж.

Aloud уже поддерживает "несколько" языков, их количество будет расти. В настоящее время доступны английский, испанский и португальский. В частности Aloud опубликовал видео-пример, доступный на английском и испанском языках. Для изменения дубляжа необходимо перейти в настройку видео и изменить выбранное в "Звуковой дорожке".

"YouTube работает над тем, чтобы переведенные аудиодорожки звучали как голос создателя, с выразительностью и синхронизацией", - сказал вице-президент по управлению продуктами YouTube Амджад Ханиф.

Полноценную функцию запустят в 2024 году, однако языки будут добавлять постепенно.

Напомним, что ранее швейцарский стартап с украинскими корнями vidby AG создал сервис на основе ИИ для перевода и дубляжа видео на 70 языках. Компания получила статус рекомендованного вендора для локализации контента на YouTube.

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