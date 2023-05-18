Украинцы разработали ИИ-инструмент дубляжа, который рекомендует Youtube

Швейцарский стартап с украинскими корнями vidby AG создал сервис на основе ИИ для перевода и дубляжа видео на 70 языках. Недавно vidby получил статус рекомендованного вендора для локализации контента на YouTube. То есть, видеоплатформа советует пользователям работать с этим инструментом для перевода видео. Об этом сообщило ain.ua.

Компания, соосновавшая украинец и в которой часть команды - из Украины, предлагает сервис на базе искусственного интеллекта для перевода и озвучки видео.

В частности, среди возможностей – выбор голос для дубляжа из широкого диапазона мужских и женских персонажей, разных возрастных групп и регулировка скорости озвучки.

“Чем больше людей могут получить доступ к контенту и понять его содержание, тем выше привлечение. Благодаря технологиям искусственного интеллекта vidby помогает создателям YouTube быстро переводить и дублировать видео, увеличивать трафик и повышать уровень конверсии”, – рассказал генеральный директор и соучредитель vidby Александр Коновалов.

Этой зимой YouTube позволил добавлять аудиодорожки на разных языках в видео на своей платформе. В марте vidby протестировал возможности новой функции на канале, добавив 12 новых языков в самые популярные видео.

Как сообщают в стартапе, только за месяц количество просмотров видео с многоязычными дорожками выросло на 32%.

Как ранее сообщали журналисты, после полномасштабного вторжения vidby помогает в информационной борьбе. Киевлянин Александр Коновалов, основавший компанию, использует свой продукт для перевода видео президента Владимира Зеленского на 20-30 языков .

Напомним, в марте в YouTube заявили, что добавят инструменты на основе искусственного интеллекта для создателей видео. Планируется включить новые возможности визуализации, которые могут выполнять ИИ.

Создатели в YouTube в скором времени смогут виртуально менять одежду в видео или создавать "фантастические настройки фильма" с помощью возможностей ИИ.

Google добавляет новые функции в поиск изображения, чтобы обнаружить дезинформацию и изображений, созданных искусственным интеллектом.

Результаты поиска изображений будут включать дополнительную информацию о контенте, созданном искусственным интеллектом, таким образом соответствующие изображения будут маркироваться.