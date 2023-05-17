Shell задействует ИИ для глубоководной разведки нефти

Компания Shell решила начать использовать технологию искусственного интеллекта в глубоководной разведке нефти. Технологию предоставит аналитическая компания SparkCognition, занимающаяся анализом обширных данных.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В компании рассчитывают, что использование ИИ позволит увеличить добычу нефти. Алгоритмы SparkCognition будут обрабатывать и анализировать большие объемы сейсмических данных в поисках новых нефтяных резервуаров для Shell.

"Мы стремимся найти новые и инновационные способы переосмыслить наши способы работы по поиску", - сказал вице-президент Shell по инновациям и производительности Габриэль Герра.

Новый способ с задействованием ИИ, как полагают в Shell, может с ократить исследования с девяти месяцев до менее девяти дней . Технология будет создавать подповерхностные изображения, используя меньше сканирования сейсмических данных, чем обычно, что должно минимизировать вред для морских глубин. Технология посылает звуковые волны для исследования подземных участков.

В компании подсчитали, что меньшее количество сейсмических исследований ускоряет рабочий процесс разведки и экономит затраты на вычисление.

В преддверии Shell также модернизировала нефтяную инфраструктуру для добычи газа в Северном море. Это позволило добывать газ после нескольких лет добычи нефти на месторождении, где уже возобновили работу.