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Категория
Энергетика
Дата публикации

Shell задействует ИИ для глубоководной разведки нефти

Shell, ии
Фото: Facebook/Клуб Shell SMART

Компания Shell решила начать использовать технологию искусственного интеллекта в глубоководной разведке нефти. Технологию предоставит аналитическая компания SparkCognition, занимающаяся анализом обширных данных.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В компании рассчитывают, что использование ИИ позволит увеличить добычу нефти. Алгоритмы SparkCognition будут обрабатывать и анализировать большие объемы сейсмических данных в поисках новых нефтяных резервуаров для Shell.

"Мы стремимся найти новые и инновационные способы переосмыслить наши способы работы по поиску", - сказал вице-президент Shell по инновациям и производительности Габриэль Герра.

Новый способ с задействованием ИИ, как полагают в Shell, может сократить исследования с девяти месяцев до менее девяти дней. Технология будет создавать подповерхностные изображения, используя меньше сканирования сейсмических данных, чем обычно, что должно минимизировать вред для морских глубин. Технология посылает звуковые волны для исследования подземных участков.

В компании подсчитали, что меньшее количество сейсмических исследований ускоряет рабочий процесс разведки и экономит затраты на вычисление.

В преддверии Shell также модернизировала нефтяную инфраструктуру для добычи газа в Северном море. Это позволило добывать газ после нескольких лет добычи нефти на месторождении, где уже возобновили работу.

Автор:
Вита Молодан