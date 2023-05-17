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- Енергетика
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Shell задіє ШІ для глибоководної розвідки нафти
Компанія Shell вирішила почати використовувати технологію штучного інтелекту в глибоководній розвідці нафти. Технологію надасть аналітична компанія SparkCognition, що займається аналізом великих даних.
Про це повідомляє агентство Reuters.
В компанії розраховують, що використання ШІ дозволить збільшити видобутку нафти. Алгоритми SparkCognition оброблятимуть і аналізуватимуть великі обсяги сейсмічних даних у пошуках нових нафтових резервуарів для Shell.
"Ми прагнемо знайти нові та інноваційні способи переосмислити наші способи роботи з пошуку", — сказав віцепрезидент Shell з інновацій та продуктивності Габріель Герра.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Новий спосіб з задіянням ШІ, як вважають в Shell, може скоротити дослідження з дев’яти місяців до менш ніж дев’яти днів. Технологія створюватиме підповерхневі зображення, використовуючи менше сканувань сейсмічних даних, ніж зазвичай, що має мінімізувати шкоду для морських глибин. Технологія надсилатиме звукові хвилі для дослідження підземних ділянок.
В компанії підрахували, що менша кількість сейсмічних досліджень прискорює робочий процес розвідки та заощаджує витрати на обчислення.
Напередодні Shell також модернізувала нафтову інфраструктуру для видобутку газу у Північному морі. Це дало змогу видобувати газ після кількох років видобутку нафти на родовищі, де вже відновили роботу.