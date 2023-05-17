Shell задіє ШІ для глибоководної розвідки нафти

Компанія Shell вирішила почати використовувати технологію штучного інтелекту в глибоководній розвідці нафти. Технологію надасть аналітична компанія SparkCognition, що займається аналізом великих даних.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В компанії розраховують, що використання ШІ дозволить збільшити видобутку нафти. Алгоритми SparkCognition оброблятимуть і аналізуватимуть великі обсяги сейсмічних даних у пошуках нових нафтових резервуарів для Shell.

"Ми прагнемо знайти нові та інноваційні способи переосмислити наші способи роботи з пошуку", — сказав віцепрезидент Shell з інновацій та продуктивності Габріель Герра.

Новий спосіб з задіянням ШІ, як вважають в Shell, може скоротити дослідження з дев’яти місяців до менш ніж дев’яти днів . Технологія створюватиме підповерхневі зображення, використовуючи менше сканувань сейсмічних даних, ніж зазвичай, що має мінімізувати шкоду для морських глибин. Технологія надсилатиме звукові хвилі для дослідження підземних ділянок.

В компанії підрахували, що менша кількість сейсмічних досліджень прискорює робочий процес розвідки та заощаджує витрати на обчислення.

Напередодні Shell також модернізувала нафтову інфраструктуру для видобутку газу у Північному морі. Це дало змогу видобувати газ після кількох років видобутку нафти на родовищі, де вже відновили роботу.