Shell модернізувала нафтову інфраструктуру для видобутку газу у Північному морі

Компанія Shell UK завершила модернізацію на родовищі Пірс у центральній частині Північного моря Великобританії, яка дає змогу видобувати газ після кількох років видобутку нафти на цьому родовищі, де вже відновили роботу.

Про це 18 квітня повідомила пресслужба компанії.

Зауважимо, Пірс (Pierce) – спільне підприємство Shell (оператор, 92,52%) та Ithaca Energy (UK) Limited (7,48%).

За результатами модернізації було внесено зміни до плавучого судна для видобутку, зберігання та розвантаження (FPSO), яке використовується для виробництва вуглеводнів на родовищ. Крім того, проклали новий підводний газопровід для з'єднання з газопроводом SEGAL, який транспортує газ до Сент-Фергусу.

Родовище Пірс знаходиться за 265 км на схід від Абердіна (Шотландія), на глибині близько 85 м. Його відкрили в 1975 році, нафта видобувається з 1999 року.

Для проведення модернізації видобуток газу призупинили в жовтні 2021 року. Тепер в компанії очікують, що піковий видобуток досягне 30 тис барелів нафтового еквівалента на добу, що більш ніж удвічі перевищує видобуток до реконструкції, при цьому виробляється більше газу, ніж нафти.

Нафту й надалі будуть транспортувати танкерами. Газ — нещодавно встановленими підводними трубопроводами.

Нагадаємо, раніше Shell заявила, що посилює обмеження щодо російських вуглеводнів і припинить купувати нафтопродукти з будь-якими домішками походженням з РФ. Компанія також вирішила вивести співробітників зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром" та планувала вийти з Росії повністю.

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