Shell модернизировала нефтяную инфраструктуру для добычи газа в Северном море

Компания Shell UK завершила модернизацию на месторождении Пирс в центральной части Северного моря Великобритании, позволяющую добывать газ после нескольких лет добычи нефти на этом месторождении, где уже возобновили работу.

Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба компании.

Пирс (Pierce) – совместное предприятие Shell (оператор, 92,52%) и Ithaca Energy (UK) Limited (7,48%).

По результатам модернизации были внесены изменения в плавучее судно для добычи, хранения и разгрузки (FPSO), которое используется для производства углеводородов на месторождениях. Кроме того, проложили новый подводный газопровод для соединения с газопроводом SEGAL, транспортирующим газ в Сент-Фергус.

Месторождение Пирс находится в 265 км восточнее Абердина (Шотландия), на глубине около 85 м. Его открыли в 1975 году, нефть добывается с 1999 года.

Для проведения модернизации добыча газа была приостановлена в октябре 2021 года. Теперь в компании ожидают, что пиковая добыча достигнет 30 тыс баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что более чем вдвое превышает добычу до реконструкции, при этом будет производиться больше газа, чем нефти.

Нефть и дальше будут транспортировать танкерами. Газ – недавно установленными подводными трубопроводами.

Напомним, ранее Shell заявила, что ужесточает ограничения в отношении российских углеводородов и прекратит покупать нефтепродукты с любыми примесями происхождением из РФ. Компания также решила вывести сотрудников из своих совместных предприятий с российским ОАО "Газпром" и планировала выйти из России полностью.

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