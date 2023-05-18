Українці розробили ШІ-інструмент дубляжу, який рекомендує Youtube

Швейцарський стартап з українським корінням vidby AG створив сервіс на основі ШІ для перекладу та дубляжу відео 70 мовами. Нещодавно vidby отримав статус рекомендованого вендора для локалізації контенту на YouTube. Тобто відеоплатформа радить користувачам працювати з цим інструментом для перекладу відео. Про це повідомило ain.ua.

Компанія, яку співзаснував українець і в якій частина команди - з України, пропонує сервіс на базі штучного інтелекту для перекладу й озвучки відео.

Зокрема, серед можливостей - вибір голос для дубляжу з широкого діапазону чоловічих і жіночих персонажів, різних вікових груп і регулювання швидкість озвучки.

“Чим більше людей можуть отримати доступ до контенту та зрозуміти його зміст, тим вищим є залучення. Завдяки технологіям штучного інтелекту, vidby допомагає творцям YouTube швидко перекладати та дублювати відео, збільшувати трафік і підвищувати рівень конверсії”, – розповів генеральний директор і співзасновник vidby Олександр Коновалов.

Цієї зими YouTube дозволив додавати аудіодоріжки різними мовами у відео на своїй платформі. У березні vidby протестував можливості нової функції на каналі, додавши 12 нових мов до найпопулярніших відео.

Як повідомляють в стартапі, лише за місяць кількість переглядів відео з багатомовними доріжками зросла на 32%.

Як раніше повідомляли журналісти, vidby після повномасштабного вторгнення допомагає в інформаційній боротьбі. Киянин Олександр Коновалов, який заснував компанію, використовує свій продукт для перекладу відео президента Володимира Зеленського 20-30 мовами.

Нагадаємо, у березні у YouTube заявили, що додадуть інструменти на основі штучного інтелекту для творців відео. Планують включити нові можливості візуалізації, що може виконувати ШІ.

Творці в YouTube незабаром зможуть віртуально міняти одяг у відео або створювати "фантастичні налаштування фільму" за допомогою можливостей ШІ.

Google додає нові функції в пошук зображення, щоб виявити дезінформацію і зображень, створених штучним інтелектом.

Результати пошуку зображень включатимуть додаткову інформацію щодо контенту, створеного штучним інтелектом, таким чином відповідні зображення маркуватимуть.