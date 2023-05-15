Google запускає інструменти для виявлення фото ШІ і боротьби з дезінформацією

Google додає нові функції в пошук зображення, щоб виявити дезінформацію і зображень, створених штучним інтелектом. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Результати пошуку зображень включатимуть додаткову інформацію щодо контенту, створеного штучним інтелектом, таким чином відповідні зображення маркуватимуть.

Перша нова функція компанії Alphabet Inc. називається “About this image” (Про це зображення), яка надає додатковий контекст, наприклад, коли зображення або подібні вперше були проіндексовані Google, де вони вперше з’явилися та де ще вони з’являлися в Інтернеті. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам визначити першоджерело і контекст зображення.

Google позначатиме кожне зображення, згенероване штучним інтелектом, створене його інструментами, і компанія працюватиме з іншими платформами та сервісами, щоб переконатися, що вони також додають помітку до файлів, які вони випускають. Зокрема, за новими правилами працюватимуть Midjourney і Shutterstock.

Походження зображень в Інтернеті стає все більш актуальною проблемою в епоху штучного інтелекту, і є кілька стартапів, які працюють над створенням інструментів перевірки та автентифікації. Наприклад, компанія Truepic Inc., яку підтримує Microsoft, пропонує системи, які гарантують, що зображення не піддається маніпуляціям.

Журналісти зазначають, що нові функції Google, які впроваджуються протягом цього року, є порівняно менш технологічними, хоча вони можуть мати більший позитивний вплив за достатньої підтримки галузі.

Нагадаємо, Google планує зробити пошук більш персоналізованим і людяним за допомогою чат-бота на основі штучного інтелекту і відеокліпів.

Також Google запустила MusicLM - новий експериментальний інструмент на основі штучного інтелекту, який здатний перетворювати текстовий опис у музику.

В травні компанія оголосила про запуск PaLM 2 - своєї новітньої великої мовної моделі (LLM), яка працюватиме з оновленим чат-інструментом Google Bard і і служитиме базовою моделлю для більшості нових функцій штучного інтелекту.