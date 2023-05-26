- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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YouTube отказывается от формата Stories: какую альтернативу предлагают
Видеохостинг YouTube с 26 июня отказывается от формата Stories, уже опубликованные временные короткие видео будут доступны еще через 7 дней после того, как ими поделились.
Об этом идет речь в объявлении команды YouTube.
В качестве альтернативы Stories компания предлагает записывать YouTube Shorts.
"Публикации в сообществе YouTube – отличный выбор, если вы хотите поделиться легкими обновлениями, начать разговор или рекламировать содержимое YouTube среди аудитории. Среди авторов, использующих и публикации, и истории, публикации в среднем вызывают во много раз больше комментариев и ругательств по сравнению с историями", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечается, YouTube Shorts в среднем собирают в разы больше подписок, чем Stories.
Напомним, платформа YouTube анонсировала запуск 30-секундной рекламы на телевизорах, которую нельзя будет пропустить.
Фото: ua.depositphotos.com