YouTube відмовляється від формату Stories: яку альтернативу пропонують

Відеохостинг YouTube з 26 червня відмовляється від формату Stories, вже опубліковані тимчасові короткі відео будуть дійсними ще 7 днів після того, як ними поділились.

Про це йдеться в оголошенні команди YouTube.

Як альтернативу Stories компанія пропонує записувати YouTube Shorts.

"Публікації в спільноті YouTube – чудовий вибір, якщо ви хочете поділитися легкими оновленнями, розпочати розмови чи рекламувати свій вміст YouTube серед аудиторії. Серед авторів, які використовують і публікації, і історії, публікації в середньому викликають у багато разів більше коментарів і лайків порівняно з історіями", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, YouTube Shorts у середньому збирають у рази більше підписок, ніж Stories.

Нагадаємо, платформа YouTube анонсувала запуск 30-секундної реклами на телевізорах, яку не можна буде пропустити.

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