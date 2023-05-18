Пропустити не можна. YouTube запускає на телевізорах 30-секундну рекламу

Платформа YouTube анонсувала запуск 30-секундної реклами на телевізорах, яку не можна буде пропустити. Про це йдеться в блозі відеохостингу.

Передбачається, що замість двох 15-секундних рекламних роликів поспіль користувачі побачать одне 30-секундне відео. Це стосуватиметься тих, хто користується YouTube на телевізорах без платної підписки.

Такі оголошення зʼявлятимуться в підбірці YouTube Select, яка дає змогу націлювати рекламу на 5% найпопулярніших каналів на відеоплатформі. В хостингу кажуть, що 70% показів Select припадають на телевізори.

Крім того, YouTube впровадить рекламу під час паузи на телевізорах. Розмір вікна з відео зменшиться, а поруч з'явиться рекламне оголошення.

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