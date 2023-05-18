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- IT и Телеком
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Пропустить нельзя. YouTube запускает на телевизорах 30-секундную рекламу
Платформа YouTube анонсировала запуск 30-секундной рекламы на телевизорах, которую нельзя будет пропустить. Об этом говорится в блоге видеохостинга.
Предполагается, что вместо двух 15-секундных рекламных роликов пользователи подряд увидят одно 30-секундное видео. Это касается тех, кто пользуется YouTube на телевизорах без платной подписки.
Такие объявления будут появляться в подборке YouTube Select, позволяющей нацеливать рекламу на 5% самых популярных каналов на видеоплатформе. В хостинге говорят, что 70% показов Select приходятся на телевизоры.
Кроме того, YouTube внедрит рекламу во время паузы на телевизорах. Размер окна с видео уменьшится, а рядом появится рекламное объявление.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Источник фото: ua.depositphotos.com