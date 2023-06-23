В YouTube запустять автоматичний дубляж різними мовами: як це працюватиме

Відеохостинг YouTube інтегрує штучний інтелект для автоматичного дубляжу відео різними мовами. Для платформи запустять сервіс дубляжу Aloud на основі штучного інтелекту з інкубатора Google Area 120.

Про це повідомляє The Verge.

Функція працюватиме таким чином: інструмент спочатку "розшифровує" відео, надаючи транскрипцію, яку автор може переглянути та редагувати. Потім ШІ створює дубляж.

Aloud вже підтримує "кілька" мов, їхня кількість буде зростати. Наразі доступні англійська, іспанська та португальська. Зокрема Aloud опублікував відео-приклад, яке доступне англійською та іспанською мовами. Для зміни дубляжу необхідно перейти в налаштування відео, та змінити вибране в "Звуковій дорожчі".

"YouTube працює над тим, щоб перекладені аудіодоріжки звучали як голос творця, з виразністю та синхронізацією", — сказав віцепрезидент з управління продуктами YouTube Амджад Ханіф.

Повноцінно функцію запустять у 2024 році, проте мови будуть додавати поступово.

Нагадаємо, що раніше швейцарський стартап з українським корінням vidby AG створив сервіс на основі ШІ для перекладу та дубляжу відео 70 мовами. Компанія отримала статус рекомендованого вендора для локалізації контенту на YouTube.

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