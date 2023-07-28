Захист від переслідувань. Google запускає функцію сповіщень про невідомі трекери

Компанія Google розпочала розгортання функції попередження про невідомі трекери, які розташовані поруч із користувачами Android-пристроїв. Про це йдеться в блозі фірми.

У травні Google та Apple оголосили про партнерство для вирішення проблеми таємного стеження за людьми за допомогою таких пристроїв, як трекери AirTag, які можуть бути комусь підкинуті.

Тепер Google запускає сповіщення в операційній системі Android, які надходитимуть, якщо поруч із пристроєм буде виявлено непривʼязаний Bluetooth-трекер. Таким чином можна буде дізнатися більше про трекер і переглянути карту, яка покаже, де саме він слідував за людиною. Крім того, є опція відтворення звуку, яка змусить невідомий трекер пищати, щоб його можна було знайти без відома власника.

Деякі трекери при піднесенні до задньої панелі смартфона можуть повідомляти свій серійний номер або додаткову інформацію про власника пристрою, зокрема останні чотири цифри номера телефону.

Також можна буде повністю відключити невідомий трекер, щоб його власник не зміг отримувати будь-які дані про місцезнаходження.

Крім того, Google пропонує самостійно перевіряти наявність невідомих трекерів навколо. Для цього в налаштуваннях Android-пристрою необхідно натиснути:

"Безпека та надзвичайні ситуації". "Сповіщення про невідомі трекери". "Сканувати зараз".

Ґаджету знадобиться близько 10 секунд, щоб завершити ручне сканування, після чого можна побачити список трекерів поблизу.

Захист від переслідувань доступний на Android 6.0 і новіших версіях ОС. Наразі функція працює лише з трекерами AirTag, але Google вказує, що співпрацює з виробниками аналогічних пристроїв, щоб розширити підтримку.

Так працює функція захисту від переслідувань на Android

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